«Пытаюсь вызвать улыбку». Гомельский высказался о Леброне, Бронни и Дюранте

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где в шутку высказался о возможном воссоединении Леброна Джеймса с его сыном Бронни в клубе «Филадельфия Сиксерс».

«Попытаюсь вызвать вашу улыбку! Через 10 дней после подписания Леброна «Филадельфия» заключила контракт с Бронни Джеймсом (кто не знает — это сын Леброна). Так что семейный дуэт — отец и сын — вновь вместе. Только зачем это команде, кроме как для удовлетворения амбиций самого Леброна, непонятно. Кстати, информация о том, что «Фила» ещё и Дюранта подпишет, пока не подтверждена», — написал Гомельский.

Леброн стал игроком «Филадельфии» летом 2026 года. Бронни выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс».

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