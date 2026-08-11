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«Или чемпионство, или ничего». Д'Анджело Расселл — о цели «Филадельфии» с Леброном

«Или чемпионство, или ничего». Д'Анджело Расселл — о цели «Филадельфии» с Леброном
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30-летний американский баскетболист Д'Анджело Расселл, выступающий на позиции разыгрывающего защитника в составе «Мемфис Гриззлиз», объяснил, что будет знаменовать успех «Филадельфии Сиксерс» в грядущем сезоне НБА.

«Я не знаю, как сравнивать нынешний состав «Филадельфии» с «Голден Стэйт», но я точно знаю, что для этой команды главное — или чемпионство, или ничего. Но если добавить к команде, которая отлично выступала в прошлом году без Джоэла, такого игрока, как Леброн, и при этом к ней добавить здорового Джоэла, то вопрос с их статусом претендента на титул, конечно, остаётся спорным.

Леброн — величайший игрок всех времён. Джоэл — бывший MVP. Джейлен Браун — MVP финала. А ещё есть Макси после такого [впечатляющего] сезона и Эджкомб — для него нет предела совершенству», — приводит слова Расселла портал Fadeaway World.

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