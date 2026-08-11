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Пауэлл высказал недовольство уходом из «Майами» в «Чикаго»

Пауэлл высказал недовольство уходом из «Майами» в «Чикаго»
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Американский форвард НБА Норман Пауэлл, в июле подписавший контракт с «Чикаго Буллз», высказался о своём уходе из «Майами Хит».

«Честно говоря, я думал, что вернусь в «Майами» в течение года. Мы знали, что они хотят заполучить Янниса [Адетокунбо]. До нас доходили слухи, что наш дуэт с ним будет очень хорош. Так что я думал, что это нужный путь… но, похоже, они сказали: «Если хотите Янниса, придётся взять и Бобби Портиса». Я думаю, здесь сыграли роль правила коллективного соглашения и жёсткий потолок при отправке и получении денег…

Они могли бы провести обмены и сделать всё необходимое, если бы захотели. Очевидно, Уиггинсу пришлось бы отказаться от своего опциона и взять меньше, чем его $ 30 млн, и им пришлось бы обменять Нико [Николу Йовича]. Но команды делают то, что хотят. Они не предприняли необходимых шагов для этого», — приводит слова Пауэлла журналист Марк Медина в социальной сети Х.

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