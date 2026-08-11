Агент Йокича категорично ответил, правда ли, что в «Панатинаикосе» хотели подписать Николу

Мишко Ражнатович, являющийся агентом 31-летнего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Денвер Наггетс» сербского центрового Николы Йокича, подтвердил, что владелец греческой команды «Панатинаикос» Димитрис Яннакопулос обратился с предложением к ним о подписании контракта Николы со своим клубом.

«То, что сказал Яннакопулос, правда», — приводит слова Ражнатовича портал Basket News.

В минувшем регулярном сезоне НБА сербский центровой принял участие в 65 матчах. В среднем за игру 31-летний Йокич набирал 27,7 очка, делал 12,8 подбора, отдавал 10,7 передачи, а также совершал 1,4 перехвата.