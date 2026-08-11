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Инсайдер раскрыл информацию о будущем Хардена в «Кливленде»

Инсайдер раскрыл информацию о будущем Хардена в «Кливленде»
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Марк Спирс высказался о ситуации с продлением контракта 36-летнего звёздного защитника Джеймса Хардена, выступающего за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс».

«Кавальерс» прорабатывают различные варианты сделки, пытаясь найти решение, которое будет наилучшим как для Джеймса, так и для них самих. Ожидается, что разрешение ситуации наступит в ближайшее время», — сказал Спирс в эфире ESPN.

Харден ранее отклонил опцию игрока на $ 42,3 млн за сезон-2026/2027, став неограниченно свободным агентом, но продолжил переговоры с «Кливлендом». Сообщалось, что бывший MVP НБА согласится на небольшое снижение годовой зарплаты в обмен на дополнительные гарантии и новый многолетний контракт.

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