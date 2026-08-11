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«Он мой бывший одноклубник, это звучит просто смешно». Леброн Джеймс — о сыне Бронни

«Он мой бывший одноклубник, это звучит просто смешно». Леброн Джеймс — о сыне Бронни
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41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе «Филадельфии Сиксерс», поделился недоумением насчёт того, что его сын Бронни Джеймс, играющий на позиции защитника за «Лос-Анджелес Лейкерс», уже является его бывшим одноклубником.

«У меня почти 22-летний сын, и теперь он мой бывший товарищ по команде. Это звучит просто смешно, но так и есть», — сказал Джеймс во время встречи с фанатами.

Бронни был выбран «Лейкерс» на драфте НБА 2024 года. В сезоне-2024/2025 он дебютировал в лиге и стал первым игроком в истории НБА, выступившим за одну команду вместе со своим отцом Леброном Джеймсом. Ранее также стало известно, что контракт Бронни с «Лейкерс» стал полностью гарантированным.

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