Таунс раскрыл, было ли его соперничество с Вембаньямой в финале НБА личной враждой

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе клуба «Нью-Йорк Никс» американо-доминиканец Карл-Энтони Таунс, выступающий на позиции центрового, заявил, что в его конкуренции с лидером «Сан-Антонио Спёрс» французом Виктором Вембаньямой не было никакой личной вражды, а было лишь спортивное соперничество.

«Я просто хотел показать свою конкурентоспособность. Это всё из уважения к соперникам и тому подобное.

Я просто хотел соревноваться, был невероятно уверен в своих способностях, в том, что делаю. Так что, знаете, это финал НБА, и ты на самой большой сцене в мире против одного из лучших игроков на планете. И я хотел снова доказать, спустя столько лет, снова доказать, на каком уровне я нахожусь в НБА», — приводит слова Таунса портал Basketball Network.