«Ждал очень долго». Томович объяснил, почему согласился возглавить «Локомотив-Кубань»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович рассказал, почему принял приглашение о переходе в клуб в 2026-м.

— Как вообще возникло решение поехать туда и как бы вы резюмировали тот период в несколько месяцев, который завершился так удачно?

— В середине сезона я получил предложение переехать в Россию, чтобы наконец получить шанс стать главным тренером, и этот момент стал решающим фактором, потому что я ждал этого очень долго. Я был на высшем уровне европейского баскетбола в качестве ассистента и делал свою работу максимально хорошо, чтобы помогать команде и всем главным тренерам, с которыми работал.

Я хотел, чтобы представилась хорошая возможность — действительно хорошая, а не просто уйти куда-то ради самого ухода. Мне презентовали «Локомотив» как проект, который соответствовал тому, чего я хотел. Даже несмотря на то, что они сейчас не играют в европейских турнирах, это всё ещё клуб с большими традициями и серьёзными успехами на протяжении многих лет на разных уровнях. Не так давно у них был значительный успех в Евролиге, и они дошли до «Финала четырёх».

Вся эта история, весь этот момент и история клуба были для меня очень важны. Топ-4 клуб в России — у меня не было дилеммы, принимать предложение или нет. Я очень хотел, чтобы что-то подобное случилось, и, когда это произошло, я не колебался, как бы тяжело мне ни было уходить из «Црвены Звезды» в тот момент. У меня были действительно прекрасные моменты и рабочие впечатления со всеми тренерами в «Црвене Звезде», но пришло время сделать шаг вперёд и стать главным тренером.

В конце концов, именно ради этого я и начал заниматься этой работой. Есть тренеры, которые чувствуют себя лучше в роли ассистента, и это остаётся их ориентиром на всю жизнь, и я искренне уважаю это, потому что знаю, насколько тяжёлой бывает работа ассистента. За кулисами происходит столько работы, которую очень немногие видят или понимают, но для меня это была личная мечта, и я пошёл по этому пути, — приводит слова Томовича Basketball Sphere.