Томович рассказал, что считает величайшей гордостью при работе в «Локомотиве-Кубань»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович рассказал об адаптации в краснодарском клубе.

«Со временем я начал находить контакт со своей командой. Мы пережили трудные и прекрасные моменты, но нашли свою игру. Моей величайшей гордостью было то, что мы все были едины и мыслили в одном направлении.

Игроки начали верить, что мы можем достичь больших целей, как бы скромно это ни звучало сейчас. Взять, к примеру, то поражение от ЦСКА в плей-офф (1-4 в серии) — на первый взгляд оно выглядит рутинным, но та одна победа была действительно огромной и значимой для меня и команды. Мы были единственной командой, которая обыграла ЦСКА хотя бы раз во всём плей-офф, и хотя результат на первый взгляд кажется рутинным, как я уже сказал, ни одна игра не была лёгкой. Каждый матч был напряжённым и в основном близким по счёту, так что я горжусь тем, как ребята приняли тот факт, что они могут конкурировать с ними, независимо от того, что у ЦСКА более высокий уровень мастерства.

Единственное, о чём я просил их, — чтобы после каждой игры они могли гордиться собой и знать, что отдали все силы. Для меня это и есть величайший успех», — приводит слова Томовича Basketball Sphere.