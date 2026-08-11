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Видео: тренировка Энтони Дэвиса и Трея Янга перед стартом сезона НБА

Видео: тренировка Энтони Дэвиса и Трея Янга перед стартом сезона НБА
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В социальных сетях появился видеоролик с тренировки двух звёзд команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» — 33-летнего американского форварда и чемпиона лиги Энтони Дэвиса и 27-летнего разыгрывающего защитника Трея Янга.

5 февраля 2026 года Дэвис был обменян в столичный клуб из «Даллас Маверикс» в рамках трёхстороннего обмена с участием «Шарлотт Хорнетс». 6 февраля в коллективе сообщили, что Дэвис пропустит остаток сезона с целью полного восстановления.

9 января 2026 года Янг был обменян в «Вашингтон» в обмен на Си Джея Макколлума и Кори Кисперта. В «Уизардс» Янг сменил свой игровой 11-й номер, выведенный из обращения в «Вашингтоне» в честь Элвина Хейза, на третий.

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