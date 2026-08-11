Легенда «Лейкерс» составил лучшую стартовую пятёрку в истории НБА, не упомянув Джордана

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе команды «Лос-Анджелес Лейкерс» и обладатель награды «Лучший тренер 2008 года НБА» американец Байрон Скотт составил лучшую стартовую пятёрку в истории лиги.

«Я выберу Мэджика [Джонсона] первым. Потом Дуэйна Уэйда вторым, поскольку думаю, что этот парень, вероятно, третий лучший атакующий защитник всех времён. Я выберу Леброна третьим. И ещё возьму Ларри Бёрда с Каримом Абдул-Джаббаром», — приводит слова Скотта портал Fadeaway World.

Ранее легенда НБА ответил, почему Леброн не превзойдёт Джордана, если завоюет ещё один титул.