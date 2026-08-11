В НБА сообщили, когда состоятся матчи открытия нового сезона и какие клубы выступят

Авторитетный американский обозреватель и инсайдер портала ESPN Шэмс Чарания сообщил на своей странице в социальной сети Х, что матчи открытия грядущего сезона-2026/2027 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) пройдут 20 октября.
Матчи открытия сезона-2026/2027 НБА:
«Детройт Пистонс» — «Бостон Селтикс»;
«Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс»;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер».
Напомним, в финале НБА сезона-2025/2026 встретились «Нью-Йорк» и «Сан-Антонио». По итогам пяти матчей победу в серии одержал клуб из Нью-Йорка. Для «Никс» этот титул стал третьим в истории франшизы и первым за последние 53 года (с 1973 года).