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В НБА сообщили, когда состоятся матчи открытия нового сезона и какие клубы выступят

В НБА сообщили, когда состоятся матчи открытия нового сезона и какие клубы выступят
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Авторитетный американский обозреватель и инсайдер портала ESPN Шэмс Чарания сообщил на своей странице в социальной сети Х, что матчи открытия грядущего сезона-2026/2027 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) пройдут 20 октября.

Матчи открытия сезона-2026/2027 НБА:

«Детройт Пистонс» — «Бостон Селтикс»;
«Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс»;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер».

Напомним, в финале НБА сезона-2025/2026 встретились «Нью-Йорк» и «Сан-Антонио». По итогам пяти матчей победу в серии одержал клуб из Нью-Йорка. Для «Никс» этот титул стал третьим в истории франшизы и первым за последние 53 года (с 1973 года).

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