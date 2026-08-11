Стало известно расписание рождественских матчей НБА. Леброн встретится с «Лейкерс»

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представила расписание рождественских матчей (25 декабря), которые состоятся в сезоне-2026/2027. В общей сложности состоится пять игр.

Расписание рождественских матчей НБА:

«Нью-Йорк Никс» — «Сан-Антонио Спёрс»;

«Бостон Селтикс» — «Майами Хит»;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Филадельфия Сиксерс»;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити Тандер»;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Данвер Наггетс».

В минувшем сезоне чемпионом лиги стал «Нью-Йорк», который обыграл в финале «Сан-Антонио» — 4-1.

В межсезонье четырёхкратный чемпион Леброн Джеймс покинул «Лейкерс» и на правах свободного агента присоединился к «Филадельфии».