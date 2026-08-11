«Астана» не выступит в новом сезоне Единой лиги

Баскетбольный клуб из Казахстана «Астана» не сыграет в сезоне-2026/2027 Единой лиги ВТБ, об этом сообщила пресс-служба турнира.

«Единая лига получила официальное письмо от казахстанского клуба об отказе от участия в сезоне-2026/2027.

Согласно обращению, подписанному генеральным директором клуба Самсоном Аракеляном, «Астана» не сможет выступить в предстоящем чемпионате по причине оптимизации финансирования.

В соответствии с Регламентом соревнований клуб будет исключён из числа участников чемпионата сезона-2026/2027. Представители ПБК «Астана» и федерации баскетбола Казахстана также выходят из состава Совета лиги.

При этом лига планирует сохранить утверждённую систему проведения соревнований на сезон-2026/2027, в котором примут участие 11 клубов», — говорится в сообщении Единой лиги.