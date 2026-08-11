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«Он прекрасен». Брансон — о пути к чемпионству за «Нью-Йорк»

«Он прекрасен». Брансон — о пути к чемпионству за «Нью-Йорк»
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Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон рассказал о тяжёлой работе и психологических испытаниях, которые стоят за чемпионским титулом НБА.

«Это занимает бóльшую часть твоей жизни. Все видят чемпионство и видят тебя на вершине, но никто не видит бóльшую часть твоего пути, то есть всю работу, которую ты проделываешь. Поэтому это не происходит за одну ночь. Это день за днём, день за днём.

Это каждая тяжёлая борьба, через которую ты проходишь, каждое психологическое препятствие, которое тебе приходится преодолевать. В повседневной жизни так много всего, что в итоге приводит тебя к этой точке. И именно поэтому этот путь прекрасен», — сказал Брансон в видео для New York Post Sports.

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