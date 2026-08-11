Чемпион НБА Джош Харт в «полном шоке» от матчей открытия сезона-2026/2027

31-летний американский профессиональный баскетболист Джош Харт, выступающий за команду «Нью-Йорк Никс» и являющийся чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), отреагировал на расписание стартового игрового дня нового сезона НБА.

«Не буду врать, я просто в полном шоке от того, какие матчи поставили на стартовый вечер», — написал Харт в социальной сети X.

20 октября в матчах открытия сезона встретятся действующие чемпионы «Нью-Йорк» и новый клуб Леброна Джеймса «Филадельфия Сиксерс», а также финалисты плей-офф сезона-2025/2026 «Сан-Антонио Спёрс» и обладатели титула 2025 года «Оклахома-Сити Тандер».