15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Томович — о Единой лиге на международной арене: она в определённой степени изолирована

Томович — о Единой лиге на международной арене: она в определённой степени изолирована
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Томислав Томович рассказал, почему до перехода в краснодарский клуб практически не следил за Единой лигой ВТБ.

«Сейчас Единая лига ВТБ не так широко освещается в Европе с точки зрения аудитории, поскольку она в определённой степени изолирована — команды из этого турнира не играют в еврокубках. Для меня эта лига была чем-то неизвестным, потому что из-за большой загруженности в «Црвене Звезде» у меня не было времени за ней следить. Я бы сказал, что это было самым большим вызовом», — приводит слова Томовича Basketball Sphere.

Ранее специалист рассказал, почему принял решение возглавить российскую команду.

Материалы по теме
«Ждал очень долго». Томович объяснил, почему согласился возглавить «Локомотив-Кубань»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android