Томович — о Единой лиге на международной арене: она в определённой степени изолирована

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Томислав Томович рассказал, почему до перехода в краснодарский клуб практически не следил за Единой лигой ВТБ.

«Сейчас Единая лига ВТБ не так широко освещается в Европе с точки зрения аудитории, поскольку она в определённой степени изолирована — команды из этого турнира не играют в еврокубках. Для меня эта лига была чем-то неизвестным, потому что из-за большой загруженности в «Црвене Звезде» у меня не было времени за ней следить. Я бы сказал, что это было самым большим вызовом», — приводит слова Томовича Basketball Sphere.

Ранее специалист рассказал, почему принял решение возглавить российскую команду.