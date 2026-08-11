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Четвёртый сезон Лиги сильных людей по баскетболу 3х3 на колясках пройдёт в Твери

Четвёртый сезон Лиги сильных людей по баскетболу 3х3 на колясках пройдёт в Твери
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С 22 по 29 августа в Твери состоится IV сезон Лиги сильных людей по баскетболу 3х3 на колясках.

Впервые турнир пройдёт в тверском Центре уличного баскетбола — крупнейшей в России открытой площадке для игры в баскетбол. В течение шести игровых дней команды определят сильнейших в трёх дивизионах, сформированных по итогам III сезона Лиги сильных людей.

«С каждым годом Лига сильных людей становится масштабнее. Сегодня мы видим, что число команд продолжает расти, а вместе с ним растёт интерес к баскетболу 3х3 на колясках. Для нас это главный показатель того, что всё больше людей выбирают адаптивный спорт, ставят перед собой амбициозные цели и добиваются результатов. Особенно символично, что в этом году турнир впервые пройдёт в Центре уличного баскетбола. Такие площадки создавались как открытые пространства для всех, поэтому проведение здесь Лиги сильных людей ещё раз подтверждает: баскетбол действительно доступен каждому», — приводит слова президента РФБ Андрея Кириленко пресс-служба федерации.

В IV сезоне за победу поборются 20 команд со всей страны. В том числе впервые в Лиге сильных людей примет участие команда «СВОи», состоящая из ветеранов СВО. Коллектив сразится за победу в дивизионе «Вызов».

Дивизион «Мастер» — сильнейшие коллективы Лиги:

  • Крылья Барса (Казань);
  • БасКИ-Академия (Санкт-Петербург);
  • Шанс (Тюмень);
  • 7 ветров (Димитровград);
  • Крылья Барса 2 (Казань);
  • Волга (Ульяновск)

Дивизион «Претендент» — команды высокого и среднего уровня подготовки:

  • Локо (Ижевск);
  • Фалькон-МБА (Москва);
  • БасКИ (Санкт-Петербург);
  • KASPIY (Махачкала);
  • Ламан Аз (Грозный);
  • БасКИ-Юниор (Санкт-Петербург).

Дивизион «Вызов» — команды, начинающие свой путь в Лиге, а также победители Кубка Восхода 2026 года:

  • Спартак (Люберцы);
  • Яр Чаллы (Набережные Челны);
  • Крепость (Смоленск);
  • Колос (Благодарный);
  • СВОи (Нягань);
  • Импульс (Челябинск);
  • Новые Сибиряки (Тюмень);
  • СызраньБаскет.

Игры стартуют 22 августа в Твери на площадке ЦУБ (территория СК «Юбилейный»). Следить за расписанием, результатами и ходом турнира можно на сайте.

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