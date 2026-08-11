Четвёртый сезон Лиги сильных людей по баскетболу 3х3 на колясках пройдёт в Твери

С 22 по 29 августа в Твери состоится IV сезон Лиги сильных людей по баскетболу 3х3 на колясках.

Впервые турнир пройдёт в тверском Центре уличного баскетбола — крупнейшей в России открытой площадке для игры в баскетбол. В течение шести игровых дней команды определят сильнейших в трёх дивизионах, сформированных по итогам III сезона Лиги сильных людей.

«С каждым годом Лига сильных людей становится масштабнее. Сегодня мы видим, что число команд продолжает расти, а вместе с ним растёт интерес к баскетболу 3х3 на колясках. Для нас это главный показатель того, что всё больше людей выбирают адаптивный спорт, ставят перед собой амбициозные цели и добиваются результатов. Особенно символично, что в этом году турнир впервые пройдёт в Центре уличного баскетбола. Такие площадки создавались как открытые пространства для всех, поэтому проведение здесь Лиги сильных людей ещё раз подтверждает: баскетбол действительно доступен каждому», — приводит слова президента РФБ Андрея Кириленко пресс-служба федерации.

В IV сезоне за победу поборются 20 команд со всей страны. В том числе впервые в Лиге сильных людей примет участие команда «СВОи», состоящая из ветеранов СВО. Коллектив сразится за победу в дивизионе «Вызов».

Дивизион «Мастер» — сильнейшие коллективы Лиги:

Крылья Барса (Казань);

БасКИ-Академия (Санкт-Петербург);

Шанс (Тюмень);

7 ветров (Димитровград);

Крылья Барса 2 (Казань);

Волга (Ульяновск)

Дивизион «Претендент» — команды высокого и среднего уровня подготовки:

Локо (Ижевск);

Фалькон-МБА (Москва);

БасКИ (Санкт-Петербург);

KASPIY (Махачкала);

Ламан Аз (Грозный);

БасКИ-Юниор (Санкт-Петербург).

Дивизион «Вызов» — команды, начинающие свой путь в Лиге, а также победители Кубка Восхода 2026 года:

Спартак (Люберцы);

Яр Чаллы (Набережные Челны);

Крепость (Смоленск);

Колос (Благодарный);

СВОи (Нягань);

Импульс (Челябинск);

Новые Сибиряки (Тюмень);

СызраньБаскет.

Игры стартуют 22 августа в Твери на площадке ЦУБ (территория СК «Юбилейный»). Следить за расписанием, результатами и ходом турнира можно на сайте.