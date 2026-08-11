Четвёртый сезон Лиги сильных людей по баскетболу 3х3 на колясках пройдёт в Твери

С 22 по 29 августа в Твери состоится IV сезон Лиги сильных людей по баскетболу 3х3 на колясках.
Впервые турнир пройдёт в тверском Центре уличного баскетбола — крупнейшей в России открытой площадке для игры в баскетбол. В течение шести игровых дней команды определят сильнейших в трёх дивизионах, сформированных по итогам III сезона Лиги сильных людей.
«С каждым годом Лига сильных людей становится масштабнее. Сегодня мы видим, что число команд продолжает расти, а вместе с ним растёт интерес к баскетболу 3х3 на колясках. Для нас это главный показатель того, что всё больше людей выбирают адаптивный спорт, ставят перед собой амбициозные цели и добиваются результатов. Особенно символично, что в этом году турнир впервые пройдёт в Центре уличного баскетбола. Такие площадки создавались как открытые пространства для всех, поэтому проведение здесь Лиги сильных людей ещё раз подтверждает: баскетбол действительно доступен каждому», — приводит слова президента РФБ Андрея Кириленко пресс-служба федерации.
В IV сезоне за победу поборются 20 команд со всей страны. В том числе впервые в Лиге сильных людей примет участие команда «СВОи», состоящая из ветеранов СВО. Коллектив сразится за победу в дивизионе «Вызов».
Дивизион «Мастер» — сильнейшие коллективы Лиги:
- Крылья Барса (Казань);
- БасКИ-Академия (Санкт-Петербург);
- Шанс (Тюмень);
- 7 ветров (Димитровград);
- Крылья Барса 2 (Казань);
- Волга (Ульяновск)
Дивизион «Претендент» — команды высокого и среднего уровня подготовки:
- Локо (Ижевск);
- Фалькон-МБА (Москва);
- БасКИ (Санкт-Петербург);
- KASPIY (Махачкала);
- Ламан Аз (Грозный);
- БасКИ-Юниор (Санкт-Петербург).
Дивизион «Вызов» — команды, начинающие свой путь в Лиге, а также победители Кубка Восхода 2026 года:
- Спартак (Люберцы);
- Яр Чаллы (Набережные Челны);
- Крепость (Смоленск);
- Колос (Благодарный);
- СВОи (Нягань);
- Импульс (Челябинск);
- Новые Сибиряки (Тюмень);
- СызраньБаскет.
Игры стартуют 22 августа в Твери на площадке ЦУБ (территория СК «Юбилейный»). Следить за расписанием, результатами и ходом турнира можно на сайте.