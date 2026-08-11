Роналдиньо может спасти БК «Монако» от вылета из чемпионата Франции — источник

Чемпион мира 2002 года Роналдиньо вместе с андоррским инвестиционным фондом Clayton Sport может принять участие в покупке баскетбольного «Монако» и помочь клубу сохранить место в чемпионате Франции Betclic Élite. Об этом сообщает французское издание L'equipe.

В понедельник генеральный менеджер «Монако» Алексей Ефимов получил письмо о намерении потенциально инвестировать в клуб. Его направил Clayton Sport, который вместе с Роналдиньо рассматривает возможность приобретения команды.

По информации источника, потенциальные новые владельцы уже готовы выполнить текущие финансовые требования. В частности, речь идёт о погашении задолженности перед Евролигой в размере € 2,5 млн и предоставлении банковской гарантии на € 5 млн в пользу Национального управления по вопросам контроля и управления (DNCCG) в рамках бюджета € 12,5 млн. Кроме того, Роналдиньо и Clayton Sport готовы взять на себя обязательства по финансированию проекта на три или пять лет в размере € 10 млн за сезон.

«Монако» должен обратиться в Национальный французский олимпийский и спортивный комитет (CNOSF) до 19 августа, а стороны, участвующие в проекте, ранее поставили целью завершить подготовку сделки к 14 августа.