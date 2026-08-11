Чемпион НБА Джефф Тиг поставил Хардена выше Дончича в наборе очков

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Милуоки Бакс» в сезоне-2020/2021 американец Джефф Тиг считает, что звёздный защитник Джеймс Харден легче набирал очки, чем игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич.

«Мне кажется, Харден набирал очки легче, чем Лука. Хотя Лука тоже забивает вообще без проблем. Они оба постоянно держат мяч в руках, просто Харден гораздо легче манипулировал защитой. Тебе приходилось фолить на нём, иначе он практически гарантированно забивал из-под кольца или бросал степбэк-трёшку. Такое ощущение, что его реально было невозможно остановить», — сказал Тиг в эфире подкаста 520 in the Morning.