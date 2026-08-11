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Менеджер сборной Греции объяснил, почему Адетокунбо пропустит матчи квалификации ЧМ-2027

Менеджер сборной Греции объяснил, почему Адетокунбо пропустит матчи квалификации ЧМ-2027
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Менеджер сборной Греции Димос Дикудис объяснил, почему форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо не сыграет за сборную Греции в предстоящих матчах квалификации чемпионата мира — 2027.

«В это окно и Греческая федерация баскетбола, и главный тренер сборной хотели, чтобы Яннис принял участие. Мы поговорили с ним, как и со всеми остальными игроками, а также с его новым клубом, с которым у нас сложились прекрасные отношения, основанные на взаимном уважении. Яннис хотел помочь сборной, как делал это на протяжении многих лет и будет делать в дальнейшем. «Майами» также является организацией, которая поддерживает своих игроков, когда те выступают за национальные команды.

Однако в данный момент его участие было сопряжено с риском. В прошлом сезоне он провёл лишь небольшое количество матчей и с марта не выходил на площадку в официальных играх. Чтобы правильно подготовить его к возвращению и восстановлению соревновательного ритма без риска получить травму, потребуется время. Сейчас участие в официальных матчах сборной с высокой интенсивностью подвергло бы риску его физическое здоровье. И это то, что мы все должны уважать — не только в случае с Яннисом, но и в случае с каждым игроком», — приводит слова Дикудиса портал Eurohoops.

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