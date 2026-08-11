Джонсон — об открывающем матче сезона НБА: болельщикам стоит устроить овацию Сильверу

Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Мэджик Джонсон высоко оценил решение лиги поставить матч «Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс» в первый игровой день сезона-2026/2027.

«Вау! Баскетбольным болельщикам по всему миру стоит устроить овацию комиссионеру НБА Адаму Сильверу за то, что он поставил матч «Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс» на стартовый вечер сезона. Изначально это и так должен был быть особенный вечер, поскольку «Никс» получат чемпионские перстни, но теперь на площадке также будут Леброн Джеймс, Джейлен Браун, Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси. Обязательно к просмотру!» — написал Джонсон на своей странице в социальной сети Х.