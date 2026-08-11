15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джонсон — об открывающем матче сезона НБА: болельщикам стоит устроить овацию Сильверу

Джонсон — об открывающем матче сезона НБА: болельщикам стоит устроить овацию Сильверу
Комментарии

Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Мэджик Джонсон высоко оценил решение лиги поставить матч «Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс» в первый игровой день сезона-2026/2027.

«Вау! Баскетбольным болельщикам по всему миру стоит устроить овацию комиссионеру НБА Адаму Сильверу за то, что он поставил матч «Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс» на стартовый вечер сезона. Изначально это и так должен был быть особенный вечер, поскольку «Никс» получат чемпионские перстни, но теперь на площадке также будут Леброн Джеймс, Джейлен Браун, Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси. Обязательно к просмотру!» — написал Джонсон на своей странице в социальной сети Х.

Материалы по теме
Официально
В НБА сообщили, когда состоятся матчи открытия нового сезона и какие клубы выступят
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android