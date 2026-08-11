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Тренер «Локомотива» раскрыл, как мотивировал команду после двух поражений от «Зенита»

Тренер «Локомотива» раскрыл, как мотивировал команду после двух поражений от «Зенита»
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Главный тренер «Локомотива-Кубани» Томислав Томович рассказал, как тренерский штаб мотивировал команду после двух поражений от «Зенита» в серии за третье место Единой лиги ВТБ.

«Серия за третье место имеет свою специфику. Проще говоря, она сказывается на игроках, когда они переживают вылет и оказываются эмоционально и физически истощены. У нас даже был девятидневный перерыв, пока мы ждали, кто станет нашим соперником, и это сказалось на первых двух матчах с «Зенитом». Было сложно вновь поднять команду после того, как мы уступили 0-2, но мы понимали, что и у соперника не было ни готовности, ни игрового ритма, необходимых для того, чтобы довести серию до победы.

Тем временем произошло несколько вещей. Мы, тренерский штаб, немного поработали с их эмоциями, используя различные видеоматериалы — обращения членов семей и мотивирующие ролики. Я постоянно говорил им о том, что они могут добиться чего-то великого — чего-то, что останется в истории и о чём они смогут рассказывать своим детям. Слава богу, они прониклись моими словами, и мы совершили невероятный камбэк. Я бы предпочёл, чтобы всё прошло немного легче, но в итоге мы оставили после себя прекрасные воспоминания, которые останутся с нами», — приводит слова Томовича Basketball Sphere.

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