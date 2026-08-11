Шакил О’Нил пожаловался на отсутствие суперзвёзд в современном конкурсе данков

Член Зала славы НБА Шакил О’Нил раскритиковал современный конкурс по броскам сверху и заявил, что ему не хватает участия главных звёзд лиги.

«Я окончательно устал, когда был и участником, и игроком, смотреть на конкурс данков в НБА. Мой любимый конкурс был ещё в школьные годы — Доминик [Уилкинс] против [Майкла] Джордана. Парни реализовывали каждый данк, устраивали настоящее шоу для болельщиков. Я всегда считал, что эти ребята, эти дети, за которыми стоят корпорации, платят большие деньги, чтобы смотреть, как мы играем и выступаем.

За последние 15 лет у нас не было настоящей суперзвезды уровня Леброна, если уж называть его, или Зайона Уильямсона, которая бы участвовала в конкурсе данков. А потом ты видишь, как некоторые ребята не реализуют три, четыре или пять попыток подряд. Поэтому мы и захотели создать свою лигу», — приводит слова О'Нила аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.