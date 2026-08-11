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Таунс объяснил разницу между собой и Брансоном через их родителей

Таунс объяснил разницу между собой и Брансоном через их родителей
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Центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс рассказал о различиях между ним и защитником Джейленом Брансоном, связав их с воспитанием и влиянием родителей.

В интервью Таунса спросили о том, что жена ведущего воспринимает их с Брансоном как «маму и папу» «Никс»: Таунс более открыто выражает эмоции и чувства, тогда как Брансон ведёт себя более сдержанно.

«Мы совершенно разные. Думаю, это не так уж далеко от истины. Мне кажется, он больше про энергию Рика [Брансона], а я больше про энергию Жаклин [Круз], и это прекрасно. Это также показывает, что у нас отличное воспитание, ведь именно наши родители помогли нам дойти до этого момента. Поэтому отдельный респект Рику и маме Джейлена, а также моей маме и моему отцу за то, что они сделали для нас», — заявил Таунс для The New York Times.

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