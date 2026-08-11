Картер Брайант — об отношениях с Грегом Поповичем: он сумасшедший, я это обожаю

Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Картер Брайант рассказал об отношениях с легендарным тренером команды Грегом Поповичем.

«Тренер Попович — сумасшедший. Я это обожаю, потому что он настоящий маньяк. Мне очень весело с ним. Мой отец был тренером, мой дядя немного тренировал в лиге, поэтому я с детства постоянно был окружён баскетболом. В моей семье вообще много спортсменов. Мама, дядя, тётя — все играли в волейбол и занимались разными видами спорта. Поэтому я всегда был рядом с игрой и хорошо её понимал. Я мог сидеть с тренером Поповичем по полтора часа после тренировки, и мы просто разговаривали о самых разных вещах.

Помню, был момент, когда я, кажется, не реализовал 12 данков подряд. У меня вообще ничего не получалось. И он просто рассказывал мне истории о Кавае [Леонарде], о том, как тренировал Брюса Боуэна, и о других игроках, которые в итоге стали чертовски хорошими баскетболистами. Он говорил: «Слушай, это займёт время. Просто будь готов, и ты станешь хорошим игроком». И когда ты слышишь от такого человека, что станешь великим игроком и проведёшь много лет в этой лиге, ты думаешь: «Окей, тогда можно немного расслабиться», — сказал Брайант в эфире RoadTrippin'Show.