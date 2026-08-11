«Дайте мне номер Леброна». Макси вспомнил попытки заманить Джеймса в «Филадельфию»

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси рассказал, как несколько раз лично пытался убедить Леброна Джеймса перейти в команду.

«Я ему писал? Конечно. Просто сначала я не знал, возможно ли это вообще. Не помню, был ли он свободным агентом два года назад или в прошлом году. Мы тренировались утром, и я такой: «Дайте мне номер Леброна, я сейчас немного его подколю». Я написал ему: «Эй, если захочешь, всегда можешь приехать в Филадельфию, понимаешь, о чём я?» Перед тем как он переподписал контракт с «Лейкерс», я уже знал, что он вернётся в «Лейкерс», просто решил немного его подколоть.

А в этот раз Рич Пол сказал: «Я не знаю, что он будет делать, он и сам не знает, что будет делать. Так что, если у тебя есть какие-то мысли, напиши ему». И я написал: «Эй, ты знаешь, приезжай к нам. Мне кажется, у нас хорошие шансы. Думаю, ты можешь нам помочь. Ты, возможно, величайший игрок в истории, так почему бы нам не хотеть видеть тебя в своей команде?» Ну и всё в таком духе ему рассказал. В итоге я поговорил с ним как минимум три или четыре раза», — сказал Макси в эфире подкаста Numbers On The Board.