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Журналист объяснил, почему НБА достаточно рано назначила первый матч на старте сезона

Журналист объяснил, почему НБА достаточно рано назначила первый матч на старте сезона
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Журналист ESPN Дэйв Макменамин рассказал, почему НБА решила провести первый из матчей стартового дня сезона-2026/27 «Детройт Пистонс» — «Бостон Селтикс» в необычное для лиги время — 15:00 по восточному времени (22:00 мск).

«Сегодня я поговорил с людьми из лиги, и они говорят, что чувствуют, насколько велик интерес к НБА прямо сейчас. Поэтому решили попробовать что-то новое. Они обсудили это с руководителями NBC, и в итоге пришли к совместному решению, что из этого можно сделать настоящий праздник баскетбола. Это и так знаковое событие для лиги. Так почему бы не усилить его и не превратить в большое баскетбольное шоу? Возможно, со временем это станет новой традицией для болельщиков НБА. Кроме того, есть ещё один плюс: это международная трансляция. 15:00 по восточному времени — это прайм-тайм для европейской аудитории», — сказал Макменамин в эфире ESPN.

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