Илона Корстин прокомментировала решение «Астаны» не возвращаться в Единую лигу ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала решение «Астаны» не участвовать в сезоне-2026/2027. Ранее стало известно, что казахстанский клуб не сможет выступить в предстоящем чемпионате по причине оптимизации финансирования.

«Мы с сожалением восприняли решение «Астаны». Клуб выступал в Единой лиге ВТБ с 2011 года и долгие годы был неотъемлемой частью нашего турнира. После паузы в сезоне-2025/2026 мы рассчитывали вновь увидеть команду на площадке, однако финансовые обстоятельства не позволили клубу вернуться. Надеемся, клуб сможет преодолеть этот непростой период. Что касается предстоящего сезона, отмечу: лига планирует сохранить утверждённый формат проведения чемпионата-2026/2027. В ближайшее время будет опубликован календарь сезона», — приводит слова Корстин канал «Матч ТВ».