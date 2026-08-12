15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Илона Корстин прокомментировала решение «Астаны» не возвращаться в Единую лигу ВТБ

Илона Корстин прокомментировала решение «Астаны» не возвращаться в Единую лигу ВТБ
Комментарии

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала решение «Астаны» не участвовать в сезоне-2026/2027. Ранее стало известно, что казахстанский клуб не сможет выступить в предстоящем чемпионате по причине оптимизации финансирования.

«Мы с сожалением восприняли решение «Астаны». Клуб выступал в Единой лиге ВТБ с 2011 года и долгие годы был неотъемлемой частью нашего турнира. После паузы в сезоне-2025/2026 мы рассчитывали вновь увидеть команду на площадке, однако финансовые обстоятельства не позволили клубу вернуться. Надеемся, клуб сможет преодолеть этот непростой период. Что касается предстоящего сезона, отмечу: лига планирует сохранить утверждённый формат проведения чемпионата-2026/2027. В ближайшее время будет опубликован календарь сезона», — приводит слова Корстин канал «Матч ТВ».

Материалы по теме
Официально
«Астана» не выступит в новом сезоне Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android