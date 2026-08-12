Макменамин допустил уход Йокича из «Денвера», если команда не сможет бороться за титул

Журналист ESPN Дэйв Макменамин заявил, что Никола Йокич может пересмотреть своё будущее в «Денвер Наггетс», если команда не покажет достойного результата в предстоящем сезоне.

«Выступая за сборную, Йокич дал интервью на родном языке и намекнул, что следующим летом подпишет новый контракт с «Денвером». Но факт остаётся фактом: этим летом он с клубом контракт не подписал. Поэтому предстоящий сезон крайне важен для «Денвера», чтобы доказать как организация, что с лучшим игроком мира в составе у них по-прежнему есть шанс побороться за чемпионство.

Если сезон у них пойдёт наперекосяк или команда не будет выглядеть одной из сильнейших на Западе, он ведь может зарабатывать большие деньги во многих местах. В таком случае ему придётся заново всё переосмыслить, если «Денвер» не сможет вернуться на тот уровень, на котором находился три года назад, когда выиграл чемпионство», — сказал Макменамин в эфире ESPN.