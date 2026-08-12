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В ЦСКА отреагировали на отказ «Астаны» от участия в Единой лиге

В ЦСКА отреагировали на отказ «Астаны» от участия в Единой лиге
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Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин высказался по поводу отказа «Астаны» от участия в сезоне-2026/2027 Единой лиги ВТБ.

«После июньского заседания Совета Единой лиги я сказал коллегам, что едва ли не главным итогом предстоящего чемпионата будет его завершение с тем же составом участников, который тогда собрался в Москве. Увы, мы ещё до начала турнира недосчитались одной команды. Всё же надеюсь, что отказ «Астаны» станет исключением и лига проведёт предстоящий сезон без подобных историй.

Верю, что дело Сандлера во Владивостоке будет продолжено. Верю, что и другие наши клубы переживут этот сложный экономический период. При этом замечу, что более понятной ситуация станет ближе к Новому году, когда пройдёт бюджетирование компаний и регионов», — цитирует Ватутина «Матч ТВ».

Подробнее о ситуации:
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