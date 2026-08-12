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Сергей Елевич ответил, кого стоит включить в состав Единой лиги вместо «Астаны»

Сергей Елевич ответил, кого стоит включить в состав Единой лиги вместо «Астаны»
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Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич прокомментировал отказ «Астаны» от участия в сезоне-2026/2027 Единой лиги ВТБ.

Кроме того, он назвал один из клубов Суперлиги, который, по его мнению, стоит включить в число участников главного баскетбольного турнира страны.

«Жаль, что «Астана» покидает турнир. Я разочарован. У нас в чемпионате и так немного команд, а сейчас, получается, как и в прошлом сезоне, будет 11. Я считаю, что лиге нужно искать ещё одну подходящую команду для чемпионата.

Кто бы подошёл лиге? Моё личное мнение — «Химки». У них и база, и структура хорошие. У них есть возможности для подготовки резерва. Можно было бы, мне кажется. Но решение, конечно же, за лигой», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Подробнее о ситуации:
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