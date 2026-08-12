Звезда НБА Кавай Леонард посетил теннисный матч с участием Елены Рыбакиной
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Звёздный форвард НБА Кавай Леонард, которого ранее «Лос-Анджелес Клипперс» обменял в «Торонто Рэпторс», посетил теннисный матч с участием второй ракетки мира Елены Рыбакиной (Казахстан).
Торонто. 1/4 финала
12 августа 2026, среда. 02:40 МСК
13
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
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|2
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|6 5
|4
|
|7 7
|6
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Кавай поднял руку, когда Рыбакина бросала теннисные мячи в толпу. В итоге теннисистка один из них подписала для баскетболиста. Затем Леонард сфотографировался с детьми, держащими мяч.
Кавай Леонард на матче Елены Рыбакиной
Фото: Страница в соцсети Х Вивека Джейкоба
В матче 1/4 финала турнира в Торонто Рыбакина обыграла представительницу Японии Наоми Осаку (13-я в рейтинге WTA) в трёх сетах со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. В 1/2 финала Рыбакина сыграет с четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф.
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