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Звезда НБА Кавай Леонард посетил теннисный матч с участием Елены Рыбакиной

Звезда НБА Кавай Леонард посетил теннисный матч с участием Елены Рыбакиной
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Звёздный форвард НБА Кавай Леонард, которого ранее «Лос-Анджелес Клипперс» обменял в «Торонто Рэпторс», посетил теннисный матч с участием второй ракетки мира Елены Рыбакиной (Казахстан).

Торонто. 1/4 финала
12 августа 2026, среда. 02:40 МСК
Наоми Осака
13
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 4
4 		7 7 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Кавай поднял руку, когда Рыбакина бросала теннисные мячи в толпу. В итоге теннисистка один из них подписала для баскетболиста. Затем Леонард сфотографировался с детьми, держащими мяч.

Кавай Леонард на матче Елены Рыбакиной

Кавай Леонард на матче Елены Рыбакиной

Фото: Страница в соцсети Х Вивека Джейкоба

В матче 1/4 финала турнира в Торонто Рыбакина обыграла представительницу Японии Наоми Осаку (13-я в рейтинге WTA) в трёх сетах со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. В 1/2 финала Рыбакина сыграет с четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф.

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