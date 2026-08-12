Звезда НБА Кавай Леонард посетил теннисный матч с участием Елены Рыбакиной

Звёздный форвард НБА Кавай Леонард, которого ранее «Лос-Анджелес Клипперс» обменял в «Торонто Рэпторс», посетил теннисный матч с участием второй ракетки мира Елены Рыбакиной (Казахстан).

Кавай поднял руку, когда Рыбакина бросала теннисные мячи в толпу. В итоге теннисистка один из них подписала для баскетболиста. Затем Леонард сфотографировался с детьми, держащими мяч.

Кавай Леонард на матче Елены Рыбакиной Фото: Страница в соцсети Х Вивека Джейкоба

В матче 1/4 финала турнира в Торонто Рыбакина обыграла представительницу Японии Наоми Осаку (13-я в рейтинге WTA) в трёх сетах со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. В 1/2 финала Рыбакина сыграет с четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф.