Звезда WNBA Кларк отрабатывала броски на арене в полной темноте за 5 часов до матча

Звёздная разыгрывающая «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк за пять часов до матча регулярного сезона-2026 женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) с «Нью-Йорк Либерти» тренировала бросок на арене в полной темноте.

На кадрах, показанных во время трансляции, видно, что за короткий отрезок она ни разу не промахнулась из-за трёхочковой линии.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Индиана» в итоге победила со счётом 106:92 и довела свой баланс до 21-12. Кларк завершила игру с 22 очками, реализовав семь из 15 бросков с игры, в том числе четыре из восьми трёхочковых. Также на её счету 10 результативных передач и четыре подбора.