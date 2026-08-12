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В «Голден Стэйт» ответили, что сделает клуб, если Стефен Карри попросит об обмене

В «Голден Стэйт» ответили, что сделает клуб, если Стефен Карри попросит об обмене
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Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Данливи заявил, что если бы звёздный разыгрывающий команды Стефен Карри когда-нибудь попросил об обмене, он бы обсудил это с владельцем клуба, потому что Карри «заслужил такое право», информирует ESPN.

При этом Майк Данливи отметил, что этим летом «Уорриорз» были очень активны: «Если бы люди знали, сколько я сам делал холодных звонков и сколько вариантов по игрокам предлагал, думаю, они бы поняли, насколько мы стараемся. У меня есть уверенность, что если по ходу сезона нам нужно будет усилить состав, мы сможем это сделать».

38-летний Карри входит в сезон-2026/2027 на последнем году своего действующего контракта с зарплатой $ 62,5 млн. Для него это будет уже 18-й сезон в составе «Голден Стэйт».

Стоит отметить, что с 29 августа Карри сможет подписать новое двухлетнее продление на сумму до $ 136,7 млн, которое способно сохранить его в команде вплоть до сезона-2028/2029. По данным СМИ, «Уорриорз» готовы предложить ему максимальный контракт и предоставить самому выбрать структуру соглашения.

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