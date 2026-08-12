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Матч открытия сезона НБА с участием Леброна установил рекорд по цене билетов

Матч открытия сезона НБА с участием Леброна установил рекорд по цене билетов
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Стоимость самого дешёвого билета на матч открытия сезона-2026/2027 НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Филадельфией» составит $ 1999 — это рекорд для домашних матчей-открытий в истории лиги. На это обратил внимание аккаунт Courtside Buzz в соцсети X.

Фото: Скриншот — TickPick

Стоит отметить, что в «Мэдисон Сквер Гарден» состоится церемония вручения чемпионских перстней «Никс», а также дебют Леброна в составе «Сиксерс».

Примечательно, что средняя цена билета на матчи регулярного чемпионата НБА в сезоне-2025/2026 составляла около $ 94. То есть самый дешёвый билет на игру «Никс» — «Сиксерс» стоит более чем в 21 раз дороже средней цены прошлого сезона.

Тем временем билеты на нижний ярус начинаются от $ 3337, что сопоставимо со стоимостью некоторых мест у паркета на финальных матчах НБА.

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