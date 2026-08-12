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Опубликовано фото, где звезда НБА Яннис Адетокунбо заметно выше российских игроков в CS 2

Опубликовано фото, где звезда НБА Яннис Адетокунбо заметно выше российских игроков в CS 2
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31-летний греческий баскетболист нигерийского происхождения и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Яннис Адетокунбо, выступающий за команду «Майами Хит», выложил в социальных сетях фотографию с российскими киберспортсменами команды Team Falcons — 18-летним Максимом kyousuke Лукиным и 21-летним снайпером Ильёй m0NESY Осиповым.

Фото: Из личного архива Янниса Адетокунбо

На фотографии заметна большая разница в росте между греком и двумя киберспортсменами — рост Янниса составляет 211 см, а Лукина и Осипова — в районе 180 см.

Адетокунбо, начавший свою карьеру в НБА в 2013 году после того, как «Милуоки Бакс» выбрал его на драфте, летом 2026-го был обменян в «Майами Хит».

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