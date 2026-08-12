Джейлен Браун назвал гору Рашмор из лучших баскетболистов

29-летний профессиональный баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейлен Браун, выступающий за команду «Филадельфия Севенти Сиксерс» на позиции форварда, назвал свою гору Рашмор из пяти лучших баскетболистов.

Гора Рашмор из лучших баскетболистов по мнению Брауна:

— Коби Брайант;

— Леброн Джеймс («Филадельфия Сиксерс»);

— Майкл Джордан;

— Билл Расселл;

— Карим Абдул-Джаббар.

23 июня 2016 года Браун был выбран под третьим номером клубом «Бостон Селтикс» на драфте НБА. Трижды становился участником Матча всех звёзд, а в 2024-м в составе «Бостона» стал чемпионом лиги. Летом 2026-го был обменян в «Филадельфию».