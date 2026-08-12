Тренер «Локо» Томович рассказал о том, какой опыт приобрёл за шесть лет работы в Китае

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович рассказал о шестилетнем периоде работы в Китае в клубе «Шаньдун Хай-Спид Кирин».

— Вы провели семь лет в Китае. Это звучит почти сюрреалистично, но, если поместить это в контекст «выбора менее проторённой дороги» и всех трудностей на этом пути, вы в итоге получили возможность возглавить одну из четырёх лучших команд Единой лиги. В той компании были Велимир Перасович, Деян Радонич, а теперь там и Душко Иванович. Миленко Богичевич тоже был там, пока недавно не ушёл, подписав контракт в Германии по ходу сезона. Учитывая всё это, не делает ли этот успех ещё более сладким именно то, что вы построили большую часть своей карьеры вдали от внимания публики, довольно необычным путём?

— Это был путь, который я выбрал, и я остался в Китае, вероятно, гораздо дольше, чем изначально планировал или намеревался. Однако это принесло мне огромный опыт, потому что это были совершенно другие и очень специфические обстоятельства. Сама страна, лига, правила, касающиеся иностранных игроков… всё это заставляет тебя бесчисленное количество раз адаптироваться и мыслить нестандартно. Проще говоря, ты всегда должен находить решения и приспосабливаться.

Хотя я не был там главным тренером, у меня была очень ответственная роль. Сначала я был ассистентом Александра Кесара, а позже работал в качестве так называемого «советника» — человека, который практически проводил тренировки и управлял повседневными делами команды. Это что-то среднее между ассистентом и главным тренером: тот, кто выполняет основную работу изо дня в день, но не стоит на боковой линии во время игр.

Этот опыт, безусловно, помог сформировать меня как тренера. Естественно, я всегда хотел вернуться в Европу, но я горжусь тем, что у меня был свой собственный путь. Я всегда руководствовался своим чутьём и выбирал то, что считал лучшим для себя в каждый конкретный момент. Это правда, что тренеры не всегда могут выбирать — места открываются, когда они открываются, — но я старался в каждой ситуации выбирать среду, где у меня была бы максимально большая роль. Так и сложился мой путь. Я старался прогрессировать, быть терпеливым и ждать правильной возможности — той, которая действительно имеет смысл. В итоге именно этот путь привёл меня в «Локомотив», — приводит слова Томовича Basketball Sphere.