Томович объяснил, чем доволен больше всего в дебютном сезоне в «Локомотиве-Кубань»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался о дебютном сезоне в коллективе.

— Мне кажется, вы испытываете большую гордость, и справедливо, потому что помнить, где вы были всего несколько лет назад, а затем завоевать третье место в таком высококлассном турнире — это, безусловно, достижение.

— Выход в полуфинал Единой лиги стал большим моментом в моей карьере. «Локомотив» — клуб, который постоянно играет в финальных стадиях, но быть частью полуфинальной серии против такого гиганта, как ЦСКА, во главе с Андреасом Пистиолисом, тренером, которого я безмерно уважаю, было огромной честью. По другую сторону были Велимир Перасович и Деян Радоньич, так что конкуренция была действительно впечатляющей.

В итоге мы заняли третье место, и, думаю, вы хорошо сказали — третье место завоёвывают. Я всегда был человеком, который отказывается сдаваться. Я могу принять поражение, при условии, что знаю: моя команда и я отдали абсолютно всё, что могли.

То, чем я, возможно, доволен больше всего, — это то, что мне удалось передать частичку своего характера команде. Внешние наблюдатели тоже заметили это, отмечая, что менталитет команды изменился. Я думаю, что изменить характер команды в современном баскетболе чрезвычайно сложно, поэтому я особенно доволен тем, как всё обернулось.

Даже если бы всё закончилось иначе, я бы не был менее горд, при условии, что знал бы: мы все отдали максимум. Результаты важны, но спорт таков, что не всегда можно победить. Для меня самое важное — чтобы каждый игрок и каждый тренер могли в конце дня сказать, что сделали всё, что было в их силах. Когда это так, принять поражение гораздо легче, потому что ты знаешь, что оставил всё на площадке, — приводит слова Томовича Basketball Sphere.