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В Филадельфии появился новый мурал, где исторический символ города отдаёт пас на Леброна

В Филадельфии появился новый мурал, где исторический символ города отдаёт пас на Леброна
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В социальных сетях появилась фотография нового мурала, изображённого на одной из стен в Филадельфии, США.

Фото: x.com/JamesPhl96

На изображении Уильям Пенн, считающийся отцом-основателем Филадельфии, отдаёт аллей-уп на 41-летнего американского форварда и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса, летом подписавшего контракт с коллективом «Филадельфия Сиксерс».

Художник сделал изображение на ставший культовым эпизод Леброна в «Майами Хит», когда его друг и трёхкратный чемпион лиги Дуэйн Уэйд в быстром отрыве сделал передачу на Джеймса и тот реализовал слэм-данк.

До прихода в «Филадельфию» Леброн с 2018 года играл за «Лос-Анджелес Лейкерс».

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