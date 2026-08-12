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Звезда НБА Пауэлл оценил потенциал «Чикаго» в сезоне-2026/2027

Звезда НБА Пауэлл оценил потенциал «Чикаго» в сезоне-2026/2027
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33-летний ямайский и американский профессиональный баскетболист Норман Пауэлл, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз», оценил потенциал коллектива перед стартом сезона-2026/2027.

«У нас есть потенциал, чтобы стать по-настоящему хорошей командой. Но у нас также есть потенциал, чтобы стать по-настоящему плохой командой», — приводит слова Пауэлла журналист Марк Медина в социальной сети Х.

25 июня 2015 года Норман Пауэлл был выбран на драфте НБА 2015 года под общим 42-м номером командой «Милуоки Бакс», а позже в этот же день был обменян в «Торонто Рэпторс».

С 2021 по 2022 год выступал за «Портленд Трэйл Блэйзерс», а с 2022 по 2025-й — за «Лос-Анджелес Клипперс». Последний сезон провёл за «Майами Хит», а затем не был продлён клубом и подписал контракт с «Чикаго». В 2026-м попал на Матч звёзд.

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