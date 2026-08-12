Другу Розира отказали в освобождении под залог по делу о ставках в НБА из-за эмодзи крысы

Во вторник, 11 августа, федеральный судья Восточного округа Нью-Йорка ЛэШанн ДеАрси Холл отменила освобождение под залог Дениро Ластера, соучастника по делу о незаконных ставках в НБА и друга детства бывшего защитника «Майами Хит» Терри Розира, о чём сообщили в ESPN.

В статье отмечается, что отмена обусловлена нарушениями условий залога, включая попытку запугивания свидетелей путём публикации эмодзи с крысой в социальных сетях, а также контакты с соучастниками и потенциальными свидетелями при наличии запрета на общение.

«Между ДеАрси Холл и адвокатом защиты Мэттью Эваном Коркораном в ходе прений сторон произошёл ряд напряжённых обменов репликами. Коркоран назвал эмодзи с крысой «крысиным мультяшным рисунком», на что ДеАрси Холл сделала ему замечание за использование слова «мультяшный».

«Крысиный мультяшный рисунок? Да бросьте. Вы думаете, я первый день на этом посту? Давайте не будем называть это мультяшной крысой. Не преуменьшайте это термином «крыса-мультяшка», — сказала ДеАрси.

ДеАрси Холл поинтересовалась, не фактически ли признал Коркоран, что Ластер опубликовал эмодзи, во время своих пояснений. Позже Коркоран заявил суду: «Иногда эмодзи с крысой — это просто эмодзи с крысой». ДеАрси Холл ответила: «Это ваша позиция? Если так, то она неудачная».

Коркоран также утверждал, что отмена залога часто происходит после повторного ареста, а Ластер не был повторно арестован. «Расскажите мне, что часто происходит в таких делах, — сказала ДеАрси Холл. — Обожаю, когда мне объясняют очевидные вещи с покровительственной ноткой». Коркоран также утверждал, что человек, с которым связался Ластер, не был в списке лиц, с которыми запрещено общаться. Однако при действии запрета на общение единственный разрешённый контакт возможен только в присутствии адвокатов», — говорится в статье ESPN.