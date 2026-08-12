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«Более хаотично». Ищенко сравнил Летнюю лигу НБА с Единой лигой

«Более хаотично». Ищенко сравнил Летнюю лигу НБА с Единой лигой
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21-летний российский профессиональный баскетболист Всеволод Ищенко, играющий на позиции атакующего защитника за команду «Локомотив-Кубань», сравнил Летнюю лигу НБА с Единой лигой ВТБ.

— В чём различия игры в Летней лиге НБА и Единой лиге?
— Играть в Америке было непривычно из-за того, что там всё быстрее, я бы сказал, более хаотично, больше игры один в один, меньше комбинаций. К этому нужно было привыкнуть. Это не проблема, просто моё наблюдение, с чем мне пришлось, так сказать, работать, — приводит слова Ищенко пресс-служба краснодарского клуба.

В Летней лиге Всеволод играл в составе «Даллас Маверикс», который выбрал его на драфте. Позже россиянин вернулся на один сезон в «Локомотив».

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