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Игрок НБА Егор Дёмин провёл боксёрскую тренировку под руководством участника Олимпиады

Игрок НБА Егор Дёмин провёл боксёрскую тренировку под руководством участника Олимпиады
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20-летний разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин провёл боксёрскую тренировку. Соответствующим видео россиянин поделился на своём канале в YouTube. Занятие игрок НБА проводил под руководством бывшего американского боксёра, участника Олимпиады 1992 года в Барселоне (Испания) Пепе Рейли.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Дёмин отрабатывал работу на дистанции, передвижения на ногах, ударную технику и различные комбинации. Рейли высоко оценил работу россиянина.

Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым номером на драфте НБА 2025 года. Дебютный сезон в североамериканской лиге он завершил досрочно из-за усилившейся боли в левой стопе, связанной с подошвенным фасциитом.

Егор принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 10,3 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,3 передачи.

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Егор Дёмин показал, как отрабатывает удары в боксе:

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