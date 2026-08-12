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Егор Дёмин оценил своё состояние после тренировки по боксу

Егор Дёмин оценил своё состояние после тренировки по боксу
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20-летний разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился ощущениями от тренировки по боксу. Спортсмен отрабатывал работу на дистанции, передвижения на ногах, ударную технику и различные комбинации.

«Новый опыт. Немного болят плечи и руки, но в целом всё хорошо», — сказал Дёмин на своём канале в YouTube.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым номером на драфте НБА 2025 года. Дебютный сезон в североамериканской лиге он завершил досрочно из-за усилившейся боли в левой стопе, связанной с подошвенным фасциитом.

Егор принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 10,3 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,3 передачи.

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Егор Дёмин показал, как отрабатывает удары в боксе:

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