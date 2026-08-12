Легендарный американский тренер по боксу высказался о Егоре Дёмине

Прославленный американский тренер по боксу Фредди Роуч посетил тренировку российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. Игрок НБА проводил боксёрское занятие под руководством экс-участника Олимпиады 1992 года в Барселоне (Испания) Пепе Рейли.

«Чёрт, он слишком большой», — сказал Роуч, оценивая работу Дёмина.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Егор был выбран «Бруклином» под восьмым номером на драфте НБА 2025 года. Дебютный сезон в НБА он завершил досрочно из-за усилившейся боли в левой стопе, связанной с подошвенным фасциитом. Защитник принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 10,3 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,3 передачи.

Егор Дёмин показал, как отрабатывает удары в боксе: