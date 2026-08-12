В «Уорриорз» отреагировали на то, что команда в 2026-м является одной из самых возрастных

Генеральный менеджер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Данливи прокомментировал тот факт, что коллектив является одним из самых возрастных в североамериканской лиге перед стартом сезона-2026/2027.

«При формировании состава нам пришлось выбирать между талантом и доступностью. Безусловно, в такой ситуации не существовало идеального решения в плане сочетания этих двух факторов.

Мы всё-таки склонились немного больше в сторону таланта… Мы осознаём и принимаем на себя некоторый риск, но я думаю, что мы ценим талант выше, чем поиск абсолютно здоровых игроков», — приводит слова Данливи ESPN.