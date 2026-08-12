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«Чувствую себя Леброном». Хилари Дафф сравнила тур-2026 с карьерным путём Джеймса

«Чувствую себя Леброном». Хилари Дафф сравнила тур-2026 с карьерным путём Джеймса
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38-летняя американская актриса, певица в направлениях поп-рок и данс-поп, Хилари Дафф во время концерта в Филадельфии сравнила свой тур-2026 с карьерным путём 41-летнего форварда и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса («Филадельфия Сиксерс»).

«Мы начали во Флориде, поехали в Лос-Анджелес, оказались здесь [в Филадельфии]… я начинаю чувствовать себя Леброном!» — приводит слова Дафф журналист Джош Рейнольдс в социальной сети Х.

После семи сезонов в «Кливленд Кавальерс» Леброн перешёл в «Майами Хит» (Флорида), затем опять вернулся в «Кавальерс», после чего отправился в «Лос-Анджелес Лейкерс» (Калифорния) и в 2026-м подписал контракт с «Филадельфией».

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