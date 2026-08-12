«Иногда как полный безумец». Тренер «Локо» Томович — об эмоциональности в матчах

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался о своей эмоциональности в матчах.

— Насколько вам помогает в тренерской работе то, что вы по натуре очень эмоциональный человек, и насколько это может работать против вас? Со стороны создаётся впечатление, что вы никогда не скрываете своих эмоций — будь то победы, поражения или личные моменты. Вы также упомянули мотивационные видео, которые делали для игроков, и часто говорите о семье и отношениях, которые строите с окружающими.

— Когда я только начинал задумываться о тренерской карьере, я разговаривал с тренерами, с которыми работал как игрок. Я просил совета и был особенно любопытен насчёт того, какие отношения следует выстраивать с игроками. Один тренер тогда сказал мне то, что я до сих пор часто вспоминаю и чем живу: «Просто будь собой».

Я считаю, что это суть этой работы, потому что нельзя долго притворяться перед командой. Нельзя обманывать игроков месяцами или годами. Рано или поздно они поймут, кто ты на самом деле. Поэтому я никогда не пытался быть кем-то другим. У меня нет проблем с тем, чтобы проявлять свои эмоции или то, как я их выражаю, потому что это просто я.

Я люблю соревноваться, и мне это нравится. Возможно, иногда со стороны я выгляжу как полный безумец на боковой линии, но это я. Я стараюсь оставаться верным себе. У меня нет проблем с тем, чтобы похвалить игрока, когда он этого заслуживает, так же как у меня нет проблем сказать ему, когда что-то было не так. Со временем игроки чувствуют это и понимают, что никакая критика не является личной — всё направлено на то, чтобы нам стать лучше вместе.

Я думаю, это имеет решающее значение сегодня. Я считаю, что команды, которые играют с эмоциями, страстью и энергией, могут выжать из себя гораздо больше, чем команды, которые совершенно безэмоциональны. Я такой человек, и я хотел, чтобы моя команда была такой же — боролась и никогда не сдавалась.

Лучший пример этого — третья игра четвертьфинальной серии против «Пармы». Мы проигрывали 19 очков на 17-й минуте, но нам удалось вернуться и выиграть. В итоге мы выиграли серию 3-0. Я считаю, что такие камбэки делаются не столько тактикой, сколько характером. Всю игру я пытался вселить в них веру, что всё перевернётся, если мы продолжим бороться и не сдадимся.

Если суть вопроса в том, работает ли такой характер иногда против меня, я бы сказал нет. Наоборот, я думаю, что это помогает мне. Кто-то может сказать, что я сжигаю слишком много энергии, но я никогда не воспринимал это как истощение. Это то, что мне искренне нравится. Если и есть место, где можно проявлять эмоции, то это в спорте, который я люблю больше всего, — приводит слова Томовича Basketball Sphere.